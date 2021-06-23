البيت الأبيض: قرار إغلاق مواقع إيرانية لا صلة له بالمفاوضات النووية

بغداد - ياسين صفوان - قال البيت الأبيض، الاربعاء، إن قرار إغلاق مواقع إيرانية هو قرار وزارة العدل الأميركية.

وأكد البيت الابيض بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن القرار "لا صلة له بالمفاوضات النووية.

وكان مسؤول بالأمن القومي الأمريكي أكد أمس، بحسب شبكة "سي إن إن"، أن حكومة الولايات المتحدة حجبت مواقع إلكترونية مرتبطة بإيران بهدف مواجهة "معلومات مضللة".