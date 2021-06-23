انت الان تتابع خبر اعتقال 3 أشخاص أطلقوا النار بالهواء خلال 'عرس' في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بإطلاق العيارات النارية خلال حفل زفاف في العاصمة.
وقالت القيادة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مفارزها في منطقة العامرية، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يقومون برمي الاطلاقات النارية في حفل زفاف".
وأشارت إلى أنها "ضبطت بحوزتهم مسدس عدد ١ وبنادق كلاشنكوف عدد ٢".
وأشارت إلى أنها "ضبطت بحوزتهم مسدس عدد ١ وبنادق كلاشنكوف عدد ٢".