اعتقال 3 أشخاص أطلقوا النار بالهواء خلال 'عرس' في بغداد

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مفارزها في منطقة العامرية، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يقومون برمي الاطلاقات النارية في حفل زفاف".

وأشارت إلى أنها "ضبطت بحوزتهم مسدس عدد ١ وبنادق كلاشنكوف عدد ٢".

