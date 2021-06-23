جانتس يبحث ومبعوث الأمم المتحدة تهدئة طويلة في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الأربعاء، مع مبعوث الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط تور وينسلاند تهدئة طويلة المدى في غزة.

وقال جانتس في تغريدة على تويتر: "عقدت اجتماعا بناء مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند".

وأضاف: "ناقشنا الأمن في قطاع غزة وشددت على الحاجة إلى تهيئة الظروف لهدوء طويل الأمد، مع اتخاذ خطوات فعالة لاستعادة الأسرى والجنود في غزة".

وتابع جانتس: "كما شكرته على جهوده الملتزمة وعلى دور الأمم المتحدة في تعزيز الاستقرار في منطقتنا".

وكان وينسلاند عقد قبل يومين لقاء مع قائد حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار الذي وصف اللقاء بـ"السيء".

ومن المرجح ان ينقل وينسلاند ما سمعه من وزير الدفاع الإسرائيلي الى الفصائل الفلسطينية في غزة.

ورعت مصر مؤخرا اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر في الفترة من 10 إلى 21 من مايو/أيار الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل إلى جانب دمار واسع النطاق في القطاع.