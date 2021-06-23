كوخافي يبحث مع سوليفان إخفاقات اتفاق إيران النووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث اجتماع إسرائيلي_أمريكي رفيع المستوى التموضع الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط وإخفاقات الاتفاق النووي الحالي.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”، إنه : "عقد رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي، اجتماعًا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان".

وأضاف: "ناقش الطرفان التحديات الأمنية الإقليمية وعلى رأسها التموضع الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط وإخفاقات الاتفاق النووي الحالي".

ولفت إلى أنه "حضر الاجتماع منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكجورك، والمستشارة الخاصة للرئيس لشؤون الدفاع كارا أبيركرومبي".

وقال: "ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الأركان في الساعات المقبلة بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ومدير جهاز الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز".

وأضاف: "يعرض رئيس الأركان خلال لقاءاته اليوم الطرق المحتملة لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية".





ومن جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الأركان الإسرائيلي أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي "بإمكانية اندلاع مواجهة عسكرية في قطاع غزة قريبًا".



وأضافت أن:" رئيس الأركان الإسرائيلي طرح خلال مباحثاته مع مستشار الأمن القومي الأمريكي طرقًا ممكنة لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية".

وكان كوخافي التقى مع سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، جلعاد أردان.



وقال الجيش الإسرائيلي إن الاجتماع ركز على قضية البرنامج النووي الإيراني والتموضع الايراني على الحدود الشمالية إضافة إلى مسألة الصواريخ الدقيقة في لبنان.

وأضاف: "كما ناقش الاثنان الحاجة إلى تفعيل دور اليونيفيل بشكل فعال على ضوء تجديد تفويض الأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا العام".

وتابع: "أكد رئيس الأركان على أن دولة لبنان فقدت السيطرة على سياستها الأمنية منذ سنوات وتتجاهل تمامًا واجبها في تنفيذ القرار 1701 ، في الوقت الذي يدير فيه حزب الله الإرهابي سياسة لبنان الأمنية".

وكان كوخافي وصل الى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأحد الماضي على أن ينهي زيارته يوم الجمعة المقبل.

والتقى كوخافي ، خلال زيارته، كبار المسؤولين الأمريكيين في وزارة الدفاع الأمريكية.