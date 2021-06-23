مصر تعين سفيرا جديدا لدى قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، تعيين سفيرا جديدا لبلاده لدى دولة قطر.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، قرار السيسي الذي نص على تعيين عمرو كمال الدين برى الشربيني، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الحكومة القطرية.



ويأتي تعيين السفير المصري الجديد في الدوحة، بعد نحو أسبوع من زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لقطر، وسط تحسن تشهده العلاقات بين البلدين بعد إنهاء المقاطعة الخليجية المصرية لقطر.

وأجرى شكري مباحثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في أول زيارة لوزير خارجية مصري إلى قطر منذ توتر العلاقات بين البلدين عام 2013.



وكانت الرياض أعلنت، في يناير/ كانون الثاني، التوصل لاتفاق للمصالحة الخليجية بعد أن قطعت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة في 2017.