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واشنطن تغازل برلين على حساب لندن: ألمانيا "صديقنا المفضل"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة ليس لديها "صديق أفضل" من ألمانيا.

وقال بلينكن، في تصريح خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه: "أعتقد أنّه من الإنصاف القول إن الولايات المتحدة ليس لديها شريك، صديق أفضل من ألمانيا في العالم".

قد تبدو هذه التصريحات مغايرة للموقف التقليدي للولايات المتحدة الذي عادة ما يعتبر بريطانيا على أنها أقرب شريك لها.

وأضاف بلينكن الذي بدأ في ألمانيا المحطة الأولى في جولة أوروبية "يبدأ الأمر بالقيم والمصالح المشتركة" بالإضافة إلى "الاعتقاد المشترك بأن جميع التحديات التي نواجهها لها تأثير على حياة الناس".

وقال: "نعلم ونتفق على القول إنه لا يمكن لأي بلد التغلب عليها بمفرده"، ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي فرنسا وإيطاليا في إطار جولته.

وعن الجولة الخاصة بلينكن، قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية سيلتقي نظيره الإسرائيلي في روما الأحد المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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