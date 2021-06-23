قناة إسرائيلية: تضرر مصنع إيراني جراء هجوم "الطاقة النووية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت قناة إسرائيلية، مساء الأربعاء، إن أضرارا لحقت بمصنع ينتج قطع غيار لأجهزة الطرد المركزي في إيران، إثر تعرضه لهجوم غامض.

وأضافت القناة الإخبارية الإسرائيلية الـ13، أنه : "بعد ورود أنباء في طهران عن إحباط هجوم بطائرة مسيرة على منشأة في أراضيها، يتم الكشف عن أضرار لحقت بمصنع فريد ينتج شفرات الألمنيوم لمراكز تخصيب اليورانيوم".

ونشرت القناة الإسرائيلية تقريرها "في أعقاب الهجوم الغامض فجر اليوم الأربعاء على مدينة كرج الإيرانية".

وقالت القناة ذاتها: "بذلك الهجوم، تم إلحاق المزيد من الضرر بالبرنامج النووي الإيراني أيضًا".

وتابعت "اذا ما صحت هذه التقارير؛ فهذا أول هجوم تنفذه إسرائيل ضد إيران بقرار من "رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينت، وبعد استلام دافيد برنايع رئاسة جهاز الموساد".

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد مسؤول رفيع المستوى في قاعدة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، تعرض أحد مباني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الذي يقع غرب العاصمة طهران لهجوم.

وقال المسؤول، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، لوكالة أنباء "مهر" الرسمية، إن "حادثاً وقع في أحد المباني التابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ولم يكن هجوماً بطائرة مسيرة على الإطلاق".

وأضاف أن "هذه المسألة لا علاقة لها بمنطقة مسؤولية قاعدة الدفاع الجوي للبلاد".

وأوضح وهو يشير إلى الهجوم "لكن من المحتمل أن يكون عملاً أمنياً وليس بهجوم طائرة مسيرة، وما حدث في هذه المنطقة غرب طهران لم يكن ضمن مسؤولية قاعدة الدفاع الجوي للبلاد".

وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة باللغة الانجليزية، إحباط محاولة تخريب استهدفت مبنى لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية قرب مدينة كرج غرب العاصمة طهران.

وقالت مصادر إيرانية إن "العملية التخريبية لم تسفر عن خسائر مادية أو سقوط ضحايا ولم تؤثر على أنشطة إيران النووية"، مضيفة أن "الجهات المعنية تحقق في استهداف المبنى التابع لمنظمة الطاقة الذرية وهوية الجهة التي تقف وراءه".

وذكر التلفزيون الإيراني أن الجهات المعنية تحقق في استهداف المبنى، وكشف هوية الجهة التي تقف وراءه.