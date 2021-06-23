الإمارات تدين استهداف الحوثي للسعودية: استخفاف بالقوانين الدولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي استهداف المدنيين بطريقة متعمدة في المنطقة الجنوبية بالسعودية.

وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأربعاء، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.



ووفقا لوكالة الأنباء الإمارات حثت الخارجية الإماراتية في بيانها المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.



وأشارت إلى أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد البيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية.

وبذلك، دمر التحالف العربي 5 طائرات مسيرة للحوثي، أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية، في أقل من 4 ساعات، اليوم.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.