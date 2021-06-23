رد فعل "غير متوقع" من الأسهم الأمريكية على مؤشر اقتصادي "كارثي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، جماعيا في بداية جلسة الأربعاء، فيما ارتفع عجز ميزان المعاملات لذروة 14 عاما في الربع الأخير من 2020.

وبلغ المؤشر ناسداك مستوى قياسيا مرتفعا بعد فترة وجيزة من بداية جلسة الأربعاء، فيما يركز المستثمرين بشكل وثيق على بيانات أنشطة الأعمال.

وكان مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ( البنك المركزي)، قد سعوا لتهدئة مخاوف المستثمرين من تقليص حاد للتحفيز النقدي.

المؤشرات الرئيسية

وحسب رويترز، ارتفع المؤشر ناسداك المجمع، في بداية تداولات الأربعاء بنحو 10.1 نقطة أو ما يعادل 0.07% إلى 14263.381 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي ثلاث نقاط أو ما يعادل 0.01% إلى 33948.54 نقطة.

بينما صعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 2.8 نقطة أو ما يعادل 0.07% إلى 4249.27 نقطة.

ذروة 14 عاما

ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي لأعلى مستوى في 14 عاما في الربع الأول مع تسارع النمو الاقتصادي ليجتذب واردات، وقد تظل الفجوة واسعة فيما تقود الولايات المتحدة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، إن العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى خارج البلاد، ارتفع 11.8% إلى 195.7 مليار دولار في الربع الأخير 2020، وهذا أكبر ارتفاع منذ الربع الأول في 2007.

ويبدأ العام المالي بأمريكا في أول أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وعُدلت البيانات الربع الأخير من العام الماضي لتسجل فجوة 175.1 مليار دولار وليس 188.5 مليار كما ورد سابقا.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يتسع العجز إلى 206.8 مليار دولار في الربع الأول من 2021( الربع الثاني من العام المالي الجاري بأمريكا).

قفزة الواردات

وتمثل الفجوة الحالية 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2020 (الربع الأول من العام المالي الجاري بأمريكا) ارتفاعا من 3.3% في الربع الأخير من العام المالي الماضي( الربع الثالث من 2020)، وهي الأكبر منذ الربع الأخير من 2008.

ولكنها تظل أقل من ذروة عند 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2005، إذ أن الولايات المتحدة حاليا مصدر صاف للنفط والوقود.

وقفزت الواردات السلعية 39.9 مليار دولار لتسجل مستوى قياسيا عند 677 مليار في الربع الأول من العام المالي الجاري بأمريكا ( الربع الأخير من 2020)، فيما زادت الصادرات 24.5 مليار دولار إلى 408.6 مليار دولار.

نمو جميع القطاعات

وتعكس زيادة الصادرات والواردات نموا في جميع القطاعات الرئيسية تقريبا تقودها الإمدادات الصناعية والمواد لاسيما البترول والمنتجات.

وزادت الواردات في الربع الأول من العام المالي الجاري بأمريكا من الخدمات 1.8 مليار دولار إلى 120.8 ملياردولار، وكان معظمها زيادة الشحن البحري.

وزادت صادرات الخدمات 1.1 مليار دولار إلى 175.9 مليار ويأتي السفر الشخصي في المقدمة.