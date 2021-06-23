بالارقام.. تراجع الوفيات بكورونا على مستوى العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تراجع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بنسبة 12% في الأيام السبعة الأخيرة مقارنة بالأسبوع السابق، بينما تراجع عدد الإصابات 6% مع تسجيل 2.5 مليون إصابة، في أدنى متوسط إصابات منذ فبراير(شباط) من العام الجاري، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء.



وسجلت في الفترة بين 14 و20 من الشهر الجاري أكثر من 64 ألف حالة وفاة، ما يعادل 9 آلاف حالة يومياً، لكن العدد تراجع مقارنة بالأسبوع السابق في جميع المناطق باستثناء الشرق الأوسط، حيث ارتفع 2% وفي أفريقيا بارتفاع ملموس بنسبة 38%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للوباء في منظمة الصحة العالمية.

وسجلت قارة أفريقيا أيضاً ارتفاعاً بنسبة 39% في عدد الإصابات بتسجيل 132 ألف حالة جديدة في الأسبوع الأخير وأكثر من ألف و900 حالة وفاة، وفقاً للمنظمة، وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم 177 مليون شخص.

وفيما يتعلق بالتطعيم، قُدمت ملياري و400 مليون جرعة من الأمصال في جميع أنحاء العالم، لكن لا تزال الفجوة بين الدول النامية والثرية قائمة.