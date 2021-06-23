شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن اعتماد اللجنة الوطنية للأمراض المعدية إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين، وذلك طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفاعلية التي تهدف لها الجرعة الثانية.

وأكدت بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط لها؛ حيث تم حتى الآن إعطاء (16,877,881) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من (587) مركزاً في مختلف مناطق المملكة.