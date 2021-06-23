شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكية تنجو من الموت بأعجوبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجت أمريكية من الموت بأعجوبة، بعدما كادت أن تلقى حتفها بشكل وحشي، بعدما اخترق لوح خشبي طائر انزلق من شاحنة واجهة سيارتها، خلال قيادتها على طريق سريع في ولاية أوهايو، وفق ما نشرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية الثلاثاء.

وبحسب تقارير إعلامية، وقعت الحادثة الخميس الماضي، عندما كانت كيم أوادا تقود سيارتها إلى منزلها في أوهايو تورنبايك مع صديقة لها، وانزلق لوحان خشبيان من شاحنة على الطريق أثناء تغيير مسارها، أحدهما طار واخترق زجاج السيارة الأمامي، ليسقط بين أوادا وصديقتها في لحظات مرعبة.

وقالت أوادا لوسائل إعلام محلية: «فجأة رأينا هذا الخشب يتطاير ويتحطم من خلال نافذتنا. لو كنت قمت بمناورة بالسيارة بشكل مختلف قليلاً، لوقع سيناريو مختلف تماماً». وتابعت: «فقط ممتنة لكوني على قيد الحياة، وأن صديقتي لم تصب بأذى».

ولم يدرك سائق الشاحنة بالكارثة التي كادت تحدث خلفه، فواصل قيادته، لكن تم إيقافه لاحقاً من السلطات التي استدعته. وبحسب السلطات تم تأمين حمولة الشاحنة باستخدام أربطة إضافية، وتحرير محضر بالواقعة، مؤكدة أنه لم يصب أحد في الحادثة.