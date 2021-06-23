بسبب تصرف المدمرة البريطانية في البحر الأسود .. خارجية روسيا تستدعي سفيرة بريطانيا

الشارقة - اميمة ياسر - قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعتبر تصرفات المدمرة البريطانية Defender في البحر الأسود، استفزازا صارخا.

ونوهت زاخاروفا بأنه تم استدعاء السفيرة البريطانية إلى مبنى الخارجية الروسية.

وأضافت زاخاروفا، في إفادة صحفية يوم الأربعاء: "نحن نعتبر هذا التصرف من جانب بريطانيا بمثابة استفزاز فاضح يتعارض مع القانون الدولي والتشريعات الروسية. وأود أيضا أن أبلغكم بأنه تم استدعاء السفيرة البريطانية إلى وزارة الخارجية الروسية".

وأعلنت موسكو أن قوات أسطول البحر الأسود وحرس الحدود الروسية أطلقت اليوم الأربعاء طلقات تحذيرية بعد أن خرقت سفينة حربية بريطانية حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استدعت الملحق العسكري البريطاني لدى موسكو وسلمت إليه مذكرة احتجاج تنص على أن تصرفات Defender تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، داعية لندن إلى إجراء تحقيق مفصل في الحادث