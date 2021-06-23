رئيس "حقوق إنسان النواب": مشروع بشائر الخير بالإسكندرية يعكس حرص الدولة على محدودي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المشروعات العملاقة التي شهدتها اللجنة خلال زيارتها لمدينة بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية، يعكس حرص الدولة على تحقيق حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين.

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جاء ذلك خلال زيارة اللجنة لمنطقة بشائر الخير، الأربعاء، بصحبة محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، للاستماع للمواطنين والتعرف على مطالبهم، في إطار الجولة التي تقوم بها لمتابعة مشروعات حياة كريمة .

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وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن ما شهدته السنوات الأخيرة من تحول أساسى فى منظور الدولة للحماية الاجتماعية من المنظور الإغاثى، الذى كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع إلى المنظور التنموى، الذى يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها الحق في التنمية، وذلك عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبني تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة.

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية من حياة كريمة وسكن كريم، ودورها فى توفير احتياجات أساسية، تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودى الدخل.

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ويضم الوفد، النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، ووكيليها أيمن ابو العلا ومحمد عبد العزيز، ومحمد تيسير مطر أمين السر، ونانسي نعيم ومرثا محروس ومحمد سلطان واحمد نشأت منصور عبد النعيم حامد وآيات الحداد ومحمود عصام وياسر الهواري ونشأت فؤاد عباس.