جامعة سوهاج تبحث آليات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من العاملين والطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

اجتمع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، بأعضاء مكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لبحث آليات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من العاملين والطلاب، بهدف إتاحة الخدمات لهم، وذلك بالحرم الجامعي القديم، بحضور محمد محمود الباز، مدير مكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين، والشيماء صلاح، وهايدي قدري، ونور مصطفى، الأخصائيات بمكتب التأهيل.

وقال رئيس الجامعة، إن بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة هى الوسيلة الوحيدة لإثبات الإعاقة رسميًا، والتي تساعد المعاق في الحصول على الخدمات وإعفاءه من قيمة الجمارك والضرائب للسيارات المجهزة والأجهزة التعويضية وتأمين صحي لذوي الإعاقة، إضافة إلى تخفيض ٥٠% على جميع وسائل النقل الحكومية بكافة أنواعها.

وأضاف أن الجامعة تضم ١٠٨ طالب وطالبة من ذوي الإعاقة، و٨٠ موظفًا بالهيكل الإداري، وهم الفئة المستفادة من بطاقات الخدمات المتكاملة.

وأكد رئيس جامعة سوهاج على ضرورة إثبات نوع الإعاقة وتقديم الخدمات المتكاملة للعاملين والطلاب، لذلك يعتد بالبيانات التي تتضمنها البطاقة في إثبات الإعاقة نوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص، والتي تتجدد كل 5 سنوات ويجرى إرسال نتائج الكشف إلى مكاتب التأهيل، والتي ستقوم بدورها بإجراء الكشف الوظيفي واستيفاء البيانات ثم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتسليمها لأصحابها، إلى جانب خدمة ميزة على بطاقة الخدمات لميكنة كافة الخدمات والمعاملات، والتي ستسمح للمستحقين بالتعامل المالي مع جميع الجهات الحكومية بعد تفعيلها.

وقال صبري محمد، مدير رعاية شباب المركزية، إن مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة التي يحصل عليها العاملين والطلاب المعاقين، تتيح لهم خصم على استخراج المستندات الحكومية، ومنح ذوي الإعاقة معاش من الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بالإضافة إلى التزام الجهات الحكومية وغيرها بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من ذوي الإعاقة، وتخفيض ساعات العمل في كافة الجهات بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر.

وأشار إلى تمتع ذوي الإعاقة بالحق في الانتقال إلى أقرب مكان للعمل لمحل الإقامة، وأيضًا إعفاء شخصي بنسبة 50% من الضريبة على الدخل لذوي الإعاقة أو من يراعي شخصًا معاق، وكذلك منحه إجازة اعتيادية بمقدار 45 يومًا في العام، إلى جانب تخفيض دخول الأندية الرياضية والأماكن الأثرية والحدائق العامة، مضيفًا أن الدولة تتيح لذوي الإعاقة تخفيض نسبة 5% من المساكن التي تنشئها، وتعطي لهم الحق في دخول المدارس والجامعات والمعاهد المتوفر بها معايير الجودة والسلامة والأمان ودمجهم مع سائر زملائهم.

وأشار محمد الباز إلى ضرورة وضع آلية لحصول المستهدفين على بطاقة الخدمات المتكاملة بشكل ميسر، والتي تشمل أصحاب الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة من الشلل الرباعي والنصفي والسفلي للساقين، وضمور عضلات المرضى وتيبس المفاصل في عدة أطراف متعددة، والبتر متعدد الأطراف، وفقد البصر والسمع التام، مضيفًا أنه جرى إضافة مقياس السمع ويبدأ من "71 ديسيبل" فأكثر، ومتلازمة داون وصغر أو كبر حجم الرأس، وذو القزامة "١٤٠سم" فأقل بعد سن البلوغ والجزام، وأيضًا التأخر العقلي ويبدأ من ١٩ إلى ٣٥ لمعدل الذكاء، والبتر في الساق الواحدة فوق أو تحت الركبة أو اليد الواحدة فوق أو تحت المرفق، وكذلك مرضى الهيموفيليا.

جدير بالذكر أن المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تضم تقرير طبي حديث من مستشفى حكومي موضح به أحد إعاقات المرحلة الأولى، وصورتين من بطاقة الرقم القومي، و٣ صور شخصية حديثة، وصورة المؤهل الدراسي، وبالنسبة للأطفال إحضار صورتين لشهادة الميلاد وصورتين لبطاقة الأب أو المعيل.