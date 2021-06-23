محافظ جنوب سيناء يتفقد "مقصد العائلة" استعدادًا لافتتاحه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مشروع إنشاء مقصد العائلة الجاري إقامته على كورنيش مدينة طور سيناء، والمزمع افتتاحه الأحد المقبل، ضمن احتفالية كبرى تنظمها المحافظة احتفالًا بذكرى 30 يونيو.

ويُعد "مقصد العائلة" من المشروعات التنموية والخدمية الجاري إقامتها بمدينة طور سيناء، ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير المدينة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن مقصد العائلة يُعد منطقة ملاهي متكاملة تقام لأول مرة في مدينة طور سيناء على مساحة 5500 متر مربع، وهو مجاور لشارع 306 الواقع على كورنيش مدينة طور سيناء، ويعد امتدادًا له.

وأضاف أن المقصد يتضمن ممشى للدراجات الهوائية، وأماكن انتظار للدراجات، وممشى عام، ومناطق لألعاب الأطفال، وأماكن ألعاب ترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من أسر وعائلات، كما يضم أماكن جلوس عامة، وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات، ومسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي لمواطني المدينة وروادها، وتوفير 8 محال لخدمة الزوار، ووحدة تحكم.

وأوضح أن المكان سيوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في إحياء التراث السيناوي، ويعد مكانًا ترفيهيًا للعائلات وأطفالهم، مؤكدًا على سرعة إنهاء التشطيبات النهائية استعدادًا لافتتاحه الأحد المقبل، في إطار احتفالات المحافظة بذكرى 30 يونيو، لافتًا إلى أنه جرى التنظيم لإقامة احتفالية كبرى بالمسرح المكشوف في مقصد العائلة مساء الافتتاح، بحضور عدد من الجهات وممثلين عن الأزهر والكنيسة، ومشايخ القبائل، وضيوف المحافظة، ومواطني المدينة وزائريها.