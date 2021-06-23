"هشام" من آداب لغة عربية إلى النحت والرسم بالخضروات والفاكهة في بورسعيد - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قدمت الصفحة الرسمية لموقع "الخليج 365" على فيس بوك، فيديو، اليوم الأربعاء، للقاء مع الشيف هشام خيري، الذي اشتهر بين أهالي محافظة بورسعيد بالرسم والنحت وتشكيل أشكال مختلفة من الخضروات والفاكهة.

وقال "هشام" إنه تخرج من كلية الآداب قسم لغة عربية عام 2017، ولكنه لم يلتحق بالتدريس رغم سعيه لذلك، مضيفًا: "لم يكن هناك فرصة للعمل بشهادتي، فتوجهت لمجال المطاعم وتفوقت فيه، وحاليًا إذا كان الاختيار أمامي بين التدريس والمطاعم سأختار المطاعم، بسبب النجاحات التي حققتها فيه وحبي لهذا المجال، ورغم ذلك أقوم بتحضير الماجستير في الآدب العربي عن فترة حكم المسلمين للأندلس".

وأضاف أنه شيف في المطاعم منذ حوالي 9 سنوات وتحديدًا منذ أن كان في الثانوية العامة، ولكن بداية النحت على الخضروات والفاكهة منذ 4 سنوات كهواية قام بتنميتها من خلال الممارسة، ومن أشهر أعمال النحت على البطيخ نحت صورة أم كلثوم، وإسماعيل ياسين، وعبدالحليم حافظ، واللاعب محمد صلاح، ورأس توت عنخ أمون.

وتابع: "أشكل بالخضروات ورود وأزهار لتزيين البوفيه وتقديم الطعام بشكل أفضل، وسبق أنا قمت برسم خريطة فلسطين، ورسمة أخرى لدعم القضية الفلسطينية.

واختتم حديثه قائلًا: "بحلم يكون لي سلسلة مطاعم في مصر كلها، وأحصل على الماجستير".