5 مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات السعودية اليوم

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 4 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باليمن تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق عن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه منطقة جازان. وأضاف أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة، مشير إلى استمرار المليشيا الحوثية في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وبين أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.



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