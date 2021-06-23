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تدمير مسيرة حوثية أطلقت تجاه جازان

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5 مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات اليوم

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 4 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باليمن تجاه...

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ملف الاتفاق النووي ما زال متعثرا

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جدول لانسحاب المرتزقة من ليبيا

أعلنت الحكومة الليبية، اعتزامها عرض مبادرة وطنية، خلال مؤتمر برلين 2، تتضمن وضع برنامج زمني واضح لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة...

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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