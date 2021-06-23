تدمير مسيرة حوثية أطلقت تجاه جازان

5 مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات السعودية اليوم قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 4 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باليمن تجاه... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية تصل حضرموت وصلت إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت اليوم الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة إلى الجمهورية اليمنية،... حضرموت: واس حضرموت: واس 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

مدمرة بريطانية تثير أزمة بين موسكو ولندن أعلنت روسيا الأربعاء أنها تعتزم استدعاء السفير البريطاني مطالبة لندن بالتحقيق في "التصرف الخطير" لمدمرتها التي تتهمها موسكو... موسكو: أ ف ب موسكو: أ ف ب 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

بيلاروس تندد بالعقوبات الغربية المدمرة نددت بيلاروس بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الدول الغربية بعد اعتراض مينسك طائرة تجارية لاعتقال معارض ووصفتها بأنها «مدمرة»، وقالت... موسكو: أ ف ب موسكو: أ ف ب 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

ملف الاتفاق النووي ما زال متعثرا على الرغم من رئاسة إبراهيم رئيسي الوشيكة، يصر مسؤولو إدارة بايدن على أن آفاق التوصل إلى اتفاق لم تتغير. وهم يجادلون بأن المرشد... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 13 ذو القعدة 1442 هـ 13 ذو القعدة 1442 هـ

رضا بوتين عن قمة جنيف لن يدوم كانت التوقعات بشأن القمة بين الرئيسين، الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، في جنيف الأربعاء الماضي، منخفضة للغاية، لكن... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 12 ذو القعدة 1442 هـ 12 ذو القعدة 1442 هـ

زعفران تنجو من ضحايا الوهم أكدت رئيسة مؤسسة «تمكين المرأة اليمنية المناهضة للعنف والتعذيب» في العاصمة اليمنية (صنعاء)، زعفران زايد، أن حكم الحوثيين عليها... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 12 ذو القعدة 1442 هـ 12 ذو القعدة 1442 هـ

جدول لانسحاب المرتزقة من ليبيا أعلنت الحكومة الليبية، اعتزامها عرض مبادرة وطنية، خلال مؤتمر برلين 2، تتضمن وضع برنامج زمني واضح لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة... موسكو: الوكالات موسكو: الوكالات 12 ذو القعدة 1442 هـ 12 ذو القعدة 1442 هـ

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