تدمير مسيرة حوثية أطلقت تجاه جازان

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5 مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات السعودية اليوم
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 4 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باليمن تجاه...
الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية تصل حضرموت
وصلت إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت اليوم الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة إلى الجمهورية اليمنية،...
مدمرة بريطانية تثير أزمة بين موسكو ولندن
أعلنت روسيا الأربعاء أنها تعتزم استدعاء السفير البريطاني مطالبة لندن بالتحقيق في "التصرف الخطير" لمدمرتها التي تتهمها موسكو...
بيلاروس تندد بالعقوبات الغربية المدمرة
نددت بيلاروس بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الدول الغربية بعد اعتراض مينسك طائرة تجارية لاعتقال معارض ووصفتها بأنها «مدمرة»، وقالت...
ملف الاتفاق النووي ما زال متعثرا
على الرغم من رئاسة إبراهيم رئيسي الوشيكة، يصر مسؤولو إدارة بايدن على أن آفاق التوصل إلى اتفاق لم تتغير. وهم يجادلون بأن المرشد...
رضا بوتين عن قمة جنيف لن يدوم
كانت التوقعات بشأن القمة بين الرئيسين، الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، في جنيف الأربعاء الماضي، منخفضة للغاية، لكن...
زعفران تنجو من ضحايا الوهم
أكدت رئيسة مؤسسة «تمكين المرأة اليمنية المناهضة للعنف والتعذيب» في العاصمة اليمنية (صنعاء)، زعفران زايد، أن حكم الحوثيين عليها...
جدول لانسحاب المرتزقة من ليبيا
أعلنت الحكومة الليبية، اعتزامها عرض مبادرة وطنية، خلال مؤتمر برلين 2، تتضمن وضع برنامج زمني واضح لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة...
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