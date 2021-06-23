إحلال السيارات المتهالكة

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مسؤول مصري بوزارة المالية تفاصيل مشروع إحلال سيارات الميكروباص وسيلة المواصلات الرئيسة في البلاد للعامة والمواطنين، حيث سيتم إحلال كل سيارة متهالكة أمضى عليها 20 عاماً من تصنيعها.

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إنه بداية من شهر يوليو المقبل سيتم البدء بسيارات التاكسي والملاكي ومن ثم سيارات الميكروباص وحتى التوك توك الذي يشهد وجوده في الشوارع الخلفية والجانبية بكثافة فيما يتم منعه من المرور في الشوارع الرئيسة.

وأضاف لـ«الاتحاد» أن الهدف الرئيس هو إدخال كافة وسائل المواصلات في مصر ضمن المنظومة على أن تحمل جميعها لوحات معدنية تتطابق مع المظهر العام، وتتفق مع قواعد المرور في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان الرسوم خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن المشاركين في المبادرة سيحصلون على مزايا عدة منها الحصول على تخفيضات في أسعار المركبات التي تشارك في إنتاجها الشركات المصرية عن نظيرتها الموجودة في السوق الخارجي، إلى جانب ذلك سيحصل على عائد ثابت على قرض بثمن الدراسة بنسبة 3 % ولا تكون متزايدة أو مركبة، كما سيحصل على وثيقتي تأمين إحداهما على المركبة ضد السرقة والحرائق وغيرها، والأخرى عن حياة قائد المركبة وهما وثيقتان مخفضتان عن السوق الخارجي بنسبة 50%.