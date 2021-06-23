غرق مركب صيد مصري في المياه الإقليمية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 23 - يونيو - 2021 5:24 مساءً

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن سفينة ضخمة تحمل علم سيراليون في المياه الإقليمية أمام ميناء دمياط، أ غرقت مركب صيد مصري على متنه صيادون من مدينة البرلس.

وتمكن مركب صيد “استبرق” من إنقاذ الصيادين، وجرى نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفى وليس بينهم حالات خطيرة بينما ما زال أحد طاقم مركب الصيد مفقود.

مصادر، إعلامية أكدت أن “السفينة تحمل علم سيراليون مخصصة لنقل الماشية، قادمة من ميناء العقبة، وفى طريقها إلى رومانيا صدمت مركب صيد مصريا وتركته يغرق”.

وحررت السلطات المصرية محضر بالواقعة، وانتقلت قيادات أمنية ومسؤولون بميناء دمياط إلى المركب بعد وصولها للميناء للاطمئنان على طاقمها.

بدوره، أكد “محمد شرابي” نقيب صيادي البرلس غرق مركب صيد بالقرب من ميناء دمياط نتيجة اصطدام سفينة غير مصرية بها، لافتاً إلى أنه “تم رفع حالة الطوارئ لإنقاذ طاقم مركب الصيد وملابسات الحادث غير واضحة”