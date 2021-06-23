منظمة الهجرة الدولية: رصد نزوح 153 أسرة يمنية خلال أسبوعين

محمد الفلاح - الأربعاء 23 يونيو 2021

كشفت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء 23 يونيو/ حزيران 2021م، عن نزوح 153 أسرة يمنية خلال أسبوع، على خلفية التصعيد الحوثي في مختلف جبهات القتال.



وذكرت ‏المنظمة، في حسابها على موقع "تويتر"، أنها رصدت نزوح 153 أسرة يمنية تضم في قوامها 918 فرداً.

وأفادت أن عملية النزوح كانت خلال الفترة من 13 إلى 19 يونيو/حزيران الجاري، وأن أغلب الأسر النازحة سُجلت في مأرب التي تشهد تصعيداً عسكرياً، بقرابة نحو 47 أسرة.

وبحسب المنظمة، جاءت محافظة تعز في المرتبة الثانية من حيث عدد الأسر المهجرة بواقع 45 أسرة تليها‎الضالع بـ37 أسرة ثم صنعاء بـ 26 أسرة.

مصادر محلية أكدت أن العدد الحقيقي للأسر النازحة يفوق ذلك بكثير، لافتة إلى أن عشرات الأسر النازحة تركت منازلها ومزارعها دون توثيق ذلك لدى المنظمات الدولية والحقوقية