شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام مؤتمر "برلين 2" أعماله وسط تسمك دولي كامل بانسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 23 يونيو 2021

اختتم مؤتمر "برلين 2" أعماله، مساء الأربعاء، وسط تسمك دولي كامل بانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والمضي قدما في مسار انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل.



وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مؤتمر صحفي ختامي: "حققنا نجاحا في مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا".

وأضاف: "ناقشنا اليوم تحقيق مستقبل آمن في ليبيا مستقرة وموحدة".

وتابع: "هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن بشأن ليبيا لم تتحقق حتى الآن"، مضيفا: "التحديات في ليبيا كثيرة وعلى رأسها توحيد المؤسسة العسكرية وإصلاح البنية التحتية".

ومضى قائلا: "يجب توحيد المؤسسات الأمنية الليبية وإعادة الإعمار وانسحاب جميع المرتزقة الأجانب"، مضيفا "سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا سيجري بشكل تدريجي ومتوازن".

واستطرد قائلا: سنواصل دعم ليبيا والانخراط في العملية الأمنية "إيريني".

فيما قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال المؤتمر "أتينا اليوم إلى مؤتمر برلين 2 لاستكشاف طريق نحو ليبيا آمنة ومستقرة".

وتابعت "رسالة حكومة الوحدة الوطنية للعالم هي العمل معا لتحقيق الاستقرار في ليبيا وإجراء انتخابات نزيهة".

وأضافت "هناك حاجة إلى طريقة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية وإخراج المرتزقة من البلاد"، متابعة "نحرز تقدمًا في عملية سحب المرتزقة من بلادنا".

بدورها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، في المؤتمر الصحفي "لا غنى عن إجراء الانتخابات في ليبيا لتحقيق تطلعات الشعب بشأن توحيد البلاد واستقلالها".

وتابعت "نتطلع لدعم تنفيذ عملية المصالحة الوطنية في ليبيا".

وأضافت "على المجتمع الدولي دعم ليبيا والتعجيل بالعمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة منها"، لكنها قالت أيضا "سحب المرتزقة من ليبيا سيستغرق بعض الوقت".

في السياق ذاته، بحثت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ملف ليبيا، وإخراج المرتزقة الأجانب.

جاء ذلك في جلسة مباحثات جمعت ميركل وبلينكن في برلين، عصر اليوم، في إطار زيارة الأخير الأولى لألمانيا منذ توليه منصبه قبل 5 أشهر.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع بلينكن "نحن نبني على تاريخ طويل من العلاقات الألمانية الأمريكية الجيدة".

وأضافت "ناقشت مع وزير الخارجية الأمريكي التحديات في ليبيا وخاصة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة".

وتابعت "نأمل أن نرى ليبيا تأخذ مسارا لتحقيق الأمني".

فيما قال بلينكن "ناقشت مع المستشارة الألمانية العلاقات مع روسيا والصين".

واستضافت ألمانيا على مدار اليوم، وقائع مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، بحضور ممثلي 20 دولة ومنظمة دولية، وسط تمسك واضح بانسحاب المرتزقة الأجانب وإجراء الانتخابات العامة في موعدها في ليبيا.