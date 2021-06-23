انت الان تتابع خبر النووي العراقي وعائدات الفساد في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يوجه بمضاعفة جهود تأمين الانتخابات ومعالجة استهداف أبراج الطاقة الكهربائية.
= بغداد تتفاوض مع روس آتوم لبناء مفاعلات نوويّة،، وتل ابيب ترفع السرية عن ارشيف قصف مفاعل تموز في العراق.
= تحذير نيابي من عرقلة تشريع قانون استرداد عائدات الفساد،، ومطالبات باعادة النظر بسعر صرف الدولار.
= النفط تنفي اغلاق منافذ تجهيز البنزين المحسن،، واصحاب معامل الطابوق يطالبون بالنفط الاسود.
= تحذير نيابي من عرقلة تشريع قانون استرداد عائدات الفساد،، ومطالبات باعادة النظر بسعر صرف الدولار.
= النفط تنفي اغلاق منافذ تجهيز البنزين المحسن،، واصحاب معامل الطابوق يطالبون بالنفط الاسود.