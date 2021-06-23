النووي العراقي وعائدات الفساد في نشرة السومرية

= بغداد تتفاوض مع روس آتوم لبناء مفاعلات نوويّة،، وتل ابيب ترفع السرية عن ارشيف قصف مفاعل تموز في العراق.

= تحذير نيابي من عرقلة تشريع قانون استرداد عائدات الفساد،، ومطالبات باعادة النظر بسعر صرف الدولار.



= النفط تنفي اغلاق منافذ تجهيز البنزين المحسن،، واصحاب معامل الطابوق يطالبون بالنفط الاسود.