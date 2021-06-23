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النووي العراقي وعائدات الفساد في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يوجه بمضاعفة جهود تأمين الانتخابات ومعالجة استهداف أبراج الطاقة الكهربائية.
= بغداد تتفاوض مع روس آتوم لبناء مفاعلات نوويّة،، وتل ابيب ترفع السرية عن ارشيف قصف مفاعل تموز في العراق.

= تحذير نيابي من عرقلة تشريع قانون استرداد عائدات الفساد،، ومطالبات باعادة النظر بسعر صرف الدولار.


= النفط تنفي اغلاق منافذ تجهيز البنزين المحسن،، واصحاب معامل الطابوق يطالبون بالنفط الاسود.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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