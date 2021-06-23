انت الان تتابع خبر بينها تسديد مستحقات العقود والأجراء.. الزراعة تصدر حزمة قرارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الزراعة محمد الخفاجي، ترأس اليوم الاربعاء، جلسة هيئة رأي الوزارة للنظر في عدد من الملفات والإجراءات التي تسهم بخدمة وتنمية العملية الزراعية وزيادة الإنتاج الوطني كما ونوعا. حيث قدم عرضاً مفصلاً عن زيارته إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك الذي يخدم تنمية العلاقات الثنائية والزراعية للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني".وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، صوتت الهيئة على ما يلي:

-الاستمرار بدعم أسعار الأسمدة الزراعية وتجهيزها للفلاحين والمزارعين وبنسبة دعم 35‎%‎ وبنفس أسعار العام الماضي بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

-وضع آلية مناسبة لتوزيع مادة البريمكس للمستفيدين منها وتشكيل لجنة حول هذا الموضوع.

-إصدار تعليمات حول تعويض أصحاب الدواجن والأسماك ومنح اجازات لمشاريع الدواجن وتسهيل إجراءات القروض في محافظة البصرة.



-عرض موضوع إنشاء المركز الإقليمي للأمن الغذائي للتعاون الثلاثي العراقي والأردني والمصري على دائرتي القانونية والرقابة في الوزارة لمفاتحة الدوائر ذات العلاقة لما جاء فيه.

-إحالة موضوع إعداد دراسة جدوى زراعة محصول فول الصويا على دائرتي الإدارية والمالية والرقابة الداخلية للوزارة لبيان الرأي ثم يعرض على المجلس الوطني للبذور.

-الموافقة على تبني الشركة العراقية لإنتاج البذور بدعم وتجهيز متطلبات القسم الاقتصادي التابع لدائرة التخطيط والمتابعة وتجهيزه بالمواد المطلوبة.

-مفاتحة وزارة النفط لأخذ الموافقة على تأجير المساحات الواقعة ضمن مناطق الجبايش والفهود والحمار وكرمة بني سعيد وسوق الشيوخ الواقعة في محافظة ذي قار والتصويت على صيغة القرار الذي سيصار لاحقاً.

-الموافقة عن الطلب المالي لدائرة الإرشاد والتدريب الزراعي لتسديد مستحقات العقود والاجراء اليوميين العاملين بمشروع الخطة الإستثمارية.

