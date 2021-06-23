العراق.. 6297 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وزارة الصحة والبيئة في العراق الأربعاء، أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 16 ألفاً و968.



وأوضح بيان للوزارة أنه تم تسجيل 6297 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و305 آلاف شخص.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 4034 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و213 ألفاً و952 حالة.

وأشار البيان إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 49 ألفاً و330 فحصا ًمخبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 11 مليوناً و414 ألفاً و59.

وأوضح بيان وزارة الصحة والبيئة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 813 ألفاً و493 شخصاً.