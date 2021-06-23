شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. تسجيل 13 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية الأربعاء تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 7716.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 1253 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 478 ألفاً و135.

كما لفتت إلى تسجيل 1043 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 459 ألفاً و91.