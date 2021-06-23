استعراض تطبيق «كوفيد-19» بمعرض الصحة العربي 2021

دبي: ”الخليج 365”

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن مستجدات تطبيق «كوفيد- 19 الإمارات» التطبيق الرسمي الخاص بالإحصائيات والخدمات المتعلقة بالفيروس، وذلك ضمن حزمة البرامج والمشاريع المبتكرة التي تشارك بها الوزارة والمؤسسة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021.

ويوفر التطبيق مجموعة واسعة من الخدمات من أبرزها خدمة حجز المواعيد لأخذ لقاح «كوفيد–19»، المتاحة للأفراد والعائلات والشركات وكبار السن (التطعيم المنزلي)، وخدمة التقديم على طلب إعفاء من اللقاح، كما يزود التطبيق أفراد المجتمع بمعلومات حول أقرب المراكز الصحية التي تقدم اللقاح وكافة الأخبار والإحصائيات الفعلية داخل الدولة، إلى جانب ما يتضمنه من أرقام ومواقع الخطوط الساخنة لأقرب مراكز التشخيص التابعة للوزارة والمؤسسة.

كما يتميز التطبيق بخاصية التقييم الذاتي والتي يتم من خلالها تصنيف الأعراض سواء كانت منخفضة أو متوسطة أوعالية الخطورة، ثم يتم توجيه الأفراد المعرضين للخطر إلى الاختصاصيين الطبيين في الوزارة والمؤسسة لتقديم المشورة الطبية عن بعد، بالإضافة إلى ذلك يتضمن التطبيق قنوات رقمية لتقديم الدعم النفسي، والعديد من المعلومات والإرشادات العلمية والصحية عن الفيروس وطرق الوقاية منه، وفيديوهات توعوية عن الإجراءات الوقائية.

ويمثل التطبيق المتاح على هواتف آبل وأندرويد، ويتوفر باللغات العربية والإنجليزية والأوردية، قاعدة بيانات تتضمن كافة الإحصائيات المحدثة عن عدد حالات الشفاء والوفيات والإصابات بفيروس كوفيد-19 في دولة الإمارات، حيث يتم عرض هذه المعلومات والبيانات في دولة الإمارات والعالم، ما يساهم في تزويد الجهات الصحة العالمية ببيانات دقيقة عن عدد جرعات اللقاح التي تم تقديمها وعدد حالات الإصابات بالفيروس والشفاء منه في دولة الإمارات.

وأشار الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى أهمية تطبيق «كوفيد–​19 الإمارات»، في تعزيز الجهود الرائدة لدولة الإمارات في التعامل مع الجائحة والحد من انتشارها وحماية المجتمع، حيث يساهم التطبيق في تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع من المواطنين والمقيمين خاصة كبار السن منهم، ما يعزز مستهدفات الحملة الوطنية للتطعيم الرامية للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

وأكدت مباركة إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة مدير إدارة نظم المعلومات الصحية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن تطبيق «كوفيد–​19 الإمارات» والذي يشكل المصدر الرسمي لكافة المعلومات عن فيروس كوفيد-19 في دولة الإمارات، يهدف إلى رفع مستوى الوعي العام حول الفيروس وسبل الوقاية منه، وتزويد أفراد المجتمع بأحدث الأخبار والحقائق والإرشادات والإجراءات الصحيحة المستندة إلى التوصيات والاحتياطات التي حددتها منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية في الدولة للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.

من جهته، أشار سمير خوري مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى دور تطبيق «كوفيد–​19 الإمارات» في تعزيز التواصل مع جميع فئات المجتمع بوسائل إلكترونية وذكية مبسطة وفعالة، لتقديم المعلومات الموثوقة.