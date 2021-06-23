تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

محمد الفلاح - الأربعاء 23 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و118 حالة تعاف فيما لم تسجل أي حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 6 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 12 مصابا.