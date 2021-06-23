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الإمارات تقدم 104184 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 104184 جرعة من لقاح خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 23 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 104,184جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم14,735,666 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 148.99 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19 " وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد-19".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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