التطعيم الانتقائي يجعل المناعة المجتمعية العالمية بعيدة المنال

■ روسيا تسجل أعلى عدد وفيات يومية منذ أربعة أشهر

■ زيادة قياسية لأعداد الوفيات اليومية فـي تايلاند

■ الهند تعلن عن 50848 إصابة جديدة

عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

بات هدف تحقيق المناعة المجتمعية في العالم من أجل القضاء على جائحة فيروس كورونا والذي يقتضي تطعيم حوالى 70% من سكان العالم البالغ عددهم 7.9 مليار شخص بعيد المنال بسبب انتقائية التطعيمات، حيث لم يأخذ اللقاح سوى 10.04 في المائة منهم حتى يونيو 2021، وجميعهم من دول غنية، بحسب ما نقله موقع “ساينس ألرت” عن خبراء الصحة العامة.

ونقل الموقع عن دراسة علمية رصدت مجموعة بيانات حول توزيع اللقاح، تم تجميعها بواسطة مقياس السرعة التابع لمركز الابتكار الصحي العالمي في جامعة ديوك الأميركية، إشارتها إلى أن الوصول إلى مناعة القطيع العالمية بات “بعيد المنال”.

وأوضحت الدراسة أن الغالبية المحصنة تلقت لقاحها في الدول الغنية، بينما تلقى 0.9 في المائة فقط من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل جرعة واحدة على الأقل، مشيرة إلى أن البلدان التي تمثل سُبع سكان العالم احتفظت بأكثر من نصف اللقاحات المتاحة بحسب تقديرات شهر يونيو 2021، ما جعل من الصعب على البلدان المتبقية شراء الجرعات. وفي العام الماضي، وضع باحثون في جامعة “نورث إيسترن” دراسة خلصت إلى أن 61 في المائة من الوفيات في جميع أنحاء العالم كان من الممكن تجنبها إذا تعاونت البلدان على تنفيذ خطة توزيع لقاحات عالمية عادلة، مقارنة بنسبة 33 في المئة فقط إذا حصلت البلدان المرتفعة الدخل على اللقاحات أولا. وأظهرت أحدث الإحصائيات حول كورونا في العالم، ارتفاع عدد الإصابات إلى 179 مليونا و554 ألفا و219 إصابة، الثلاثاء. وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و888 ألفا و850 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 164 مليوناً و259 ألفا و684 حالة. إلى ذلك أعلنت روسيا تسجيل 548 حالة وفاة مرتبطة بمرض كوفيدـ 19، وهي أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد منذ فبراير، وسط ارتفاع حالات الإصابة الجديدة التي ترجعها السلطات إلى انتشار سلالة (دلتا) الجديدة من فيروس كورونا. وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة رصد 17594 إصابة جديدة في يوم واحد، منها 6534 في موسكو، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى خمسة ملايين و368513 حالة منذ بدء الجائحة. كما سجلت تايلاند رقما قياسيا للوفيات اليومية بلغ 51 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1774 منذ بدء الجائحة العام الماضي. وسجلت تايلاند التي تصارع الموجة الثالثة لتفشي الفيروس وهي الأشد فتكا، 3174 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 228539. وسجلت أكثر من 85 في المئة من الحالات الجديدة للإصابة والوفيات عقب أبريل من العام الحالي. من جانبها أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية تسجيل 50848 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 24 ساعة. وأظهرت حسابات رويترز أن البلد الواقع في جنوب آسيا سجل في المجمل 30.03 مليون حالة إصابة بالمرض.