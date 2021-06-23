بالأرقام.. الإصابات والوفيات جراء كورونا في 220 دولة

وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 179 مليونا وما يقارب من 934 ألف إصابة، تعافى منهم 164 مليونا ونحو 696 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، حيث سجلت دول العالم، أمس، 372 ألفا و583 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8.501 حالة وفاة.