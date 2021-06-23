انت الان تتابع خبر طفرة جديدة في أسعار النفط.. لم تحقق منذ 3 سنوات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وصعد مزيج "برنت" فوق مستوى 76 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وبحلول الساعة 17:31 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 76.02 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.62% عن سعر الإغلاق السابق.
فيما تم تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 73.73 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.21% عن سعر التسوية السابق.
وجاء الارتفاع مدعوما بتوقعات بتعافي الطلب على الخام وبيانات أظهرت هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
فيما تم تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 73.73 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.21% عن سعر التسوية السابق.
وجاء الارتفاع مدعوما بتوقعات بتعافي الطلب على الخام وبيانات أظهرت هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة.