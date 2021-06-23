طفرة جديدة في أسعار النفط.. لم تحقق منذ 3 سنوات

وبحلول الساعة 17:31 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 76.02 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.62% عن سعر الإغلاق السابق.

بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وصعد مزيج "برنت" فوق مستوى 76 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012