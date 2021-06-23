تشيلسي يتحسب لعدم ضم هالاند ويضع خطة بديلة

ووفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد" فإن تشيلسي يهدف لاستقطاب هداف البوندسليجا ونجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، في حال لم تنجح مساعيه في ضم هالاند.

ويطالب بوروسيا دورتموند بأكثر من 150 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن مهاجمه النرويجي، لكن هذه القيمة قد تنخفض إلى أقل من النصف عندما يتم تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب صيف العام المقبل.



وأضافت "بيلد" أن بايرن لن يستقبل أي عروض للتخلي عن نجمه البولندي الذي ينتهي عقده صيف العام 2023، لكن قيام تشيلسي بالتقدم بعرض العام المقبل، لن يكون بالأمر المستبعد.

ومن المتوقع أن ينضم بايرن ميونخ إلى سباق ضم هالاند العام المقبل، ما يعني أن إمكانية التخلي عن ليفاندوفسكي ستصبح واردة، وهو الأمر الذي ينوي تشيلسي استغلاله، خصوصا في ظل العلاقة الجيد لمالكه رومان أبراموفيتش مع وكيل أعمال اللاعب بيني زاهافي.

