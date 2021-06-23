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التحالف يعلن اعتراض طائرة حوثية في جازان

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بغداد - ياسين صفوان - اعترضت الدفاعات الجوية اليوم الأربعاء، مسيرة مفخخة أطلقت من قبل الحوثيين باتجاه جازان.
وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، إن "الميليشيات الحوثية تتعمد في محاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

والأحد الماضي، أعلن التحالف، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 17 مسيرة حوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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