التحالف يعلن اعتراض طائرة حوثية في جازان

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، إن "الميليشيات الحوثية تتعمد في محاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

والأحد الماضي، أعلن التحالف، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 17 مسيرة حوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

