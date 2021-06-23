انت الان تتابع خبر التحالف يعلن اعتراض طائرة حوثية في جازان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعترضت الدفاعات الجوية السعودية اليوم الأربعاء، مسيرة مفخخة أطلقت من قبل الحوثيين باتجاه جازان.
وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، إن "الميليشيات الحوثية تتعمد في محاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية".
والأحد الماضي، أعلن التحالف، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 17 مسيرة حوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.
والأحد الماضي، أعلن التحالف، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 17 مسيرة حوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.