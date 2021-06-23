تدمير مسيرة حوثية مفخخة تجاه "جازان" السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي نحو جازان.

وأكد التحالف العربي، في بيان، أن "مليشيات الحوثي مستمرة في محاولات استهداف الأعيان المدنية".

وكان المتحدث باسم قوات تحالف العقيد الركن تركي المالكي، أشار إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الحوثية الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها.

كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف السعودية بطائرات دون طيار مفخخة ضاربة بعرض الحائط مبادرة السلام التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية.



ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

والسبت الماضي، أعلن التحالف أن القوات الجوية دمرت 17 طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه السعودية، خلال 24 ساعة فقط.