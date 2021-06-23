بعثة الاتحاد الأفريقي تشيد بـ"سلمية" الانتخابات الإثيوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت بعثة الاتحاد الأفريقي، بتنظيم الانتخابات في إثيوبيا التي جرت الإثنين الماضي، وقالت إنها كانت سلمية.

وأشار رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الإثيوبية أوليسجون أوباسانجو، في مؤتمر صحفي، إلى إن الحكومة هيأت ظروفا آمنة لإجرائها، ومجلس الانتخابات الإثيوبي نظم العملية بصورة جيدة .

وأوضح أوباسانجو خلال المؤتمر، أنه خلال جولة البعثة في مراكز الاقتراع "لمسوا القوة المؤسسية للمجلس الانتخابي وقدرته على إدارة وتنظيم العملية"، مشيدا بجهود حكومة أديس أبابا في توفيرها الحماية الأمنية اللازمة.

وأضاف أن "الانتخابات كانت سلمية تقريبا، مع وجود مخاوف أمنية في بعض المناطق، لا سيما في إقليمي أوروميا وأمهرة"، مشيرا إلى ورود أنباء عن مضايقات لبعض ممثلي أحزاب المعارضة بعدد من مراكز الاقتراع.

ودعا رئيس البعثة، المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم المؤسسات الديمقراطية في إثيوبيا، خاصة المجلس الانتخابي، والمساعدات الإنسانية، وأضاف أنه يجب على أعضاء المجتمع المدني الاستمرار في المشاركة في الانتخابات الإثيوبية.

كما دعا الاتحاد الأفريقي لدعم وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في إثيوبيا، وتشجيع دعم السلطات أديس أبابا لإجراء مصالحة وطنية.

وقدم رئيس البعثة الأفريقية توصيات للحكومة الإثيوبية، تضمنت ضرورة الحفاظ الحريات السياسية بمواصلة الإصلاحات، واتخاذ الإجراءات الضرورية التي تمكن من التعافي من الانقسام المجتمعي من خلال المصالحة والحوار الشامل، وشدد على الالتزام بالحكم الديمقراطي عقب الانتخابات .

ووجه رسالة الى الأحزاب الإثيوبية، بضرورة تعزيز زيادة مشاركة المرأة وتمثيلها في هياكلها بما فيها القيادة الترشيح .

وتابع أوباسانجو: "لقد سألنا الأشخاص الذين شاركوا في الانتخابات كيف سارت الانتخابات، وقالوا إنهم سعداء وأنهم تمتعوا بالحرية الكافية في اختيار من يمثلهم"، وأضاف "زرت بعض مراكز الاقتراع في الصباح يوم الانتخابات، ورأيت الكثير من الناس يصطفون وكان صبرهم مذهلاً"، وفق تعبيره .

وحث رئيس البعثة الأفريقية لمراقبة الانتخابات الإثيوبية، جميع أصحاب المصلحة الانتظار بصبر حتى يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات.

ويشارك الاتحاد الأفريقي ببعثة يقودها الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيجون أوباسانجو، لمراقبة الانتخابات الإثيوبية التي جرت الإثنين الماضي.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا "إيسفا"، إن الإقبال ومستوى المشاركة في الانتخابات الإثيوبية كان مرتفعا بشكل عام في معظم مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها، وأن التصويت تم بشكل عام في جو هادئ وسلمي.

وأوضحت بعثة القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا التي شاركت في مراقبة الانتخابات الإثيوبية يوم الإثنين الماضي، في بيان، أن نسبة المشاركة كانت مرتفعة بشكل عام في معظم مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها.

والقوة الاحتياطية لشرق أفريقيا المعروفة بـ "إيسفا"، تتكون من 26 مراقباً من الدول الأعضاء في EASF وهي: بوروندي وجيبوتي وكينيا والصومال وسيشيل وأوغندا ورواندا وجزر القمر.

وختمت البعثة بيانها بتوصيات عامة للحكومة الإثيوبية، وقالت إنه ينبغي إعطاء الأولوية لخلق بيئة مواتية للحوار بين جميع الفاعلين السياسيين بعد نجاح العملية الانتخابية، وتعزيز سيادة القانون والالتزام بها، والنظر لإجراء تعداد وطني لتحديث سجل الناخبين، وبناء ثقة الجمهور بإجراء تعداد سكاني وطني جديد والانخراط مع أصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز توعية الناخبين.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الإثيوبية في غضون عشرة أيام.