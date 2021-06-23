دولة الإمارات ترسل دفعة جديدة من لقاح كوفيد-19 إلى السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أرسلت الإمارات اليوم طائرة تحمل على متنها 30 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لجائحة كوفيد-19، لدعم جهود جمهورية السودان الشقيقة في الحد من انتشار الجائحة.



وكان في استقبال الطائرة في مطار الخرطوم سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، ومعالي الدكتور عمر النجيب وزير الصحة السوداني وعدد من مسؤولي وزارة الصحة وأعضاء من سفارة الدولة في الخرطوم.

وقال سعادة السفير " ترتبط دولة الإمارات والسودان بعلاقات أخوية تاريخية وطيدة في كافة المجالات ودولة الإمارات مستمرة في وقوفها إلى جانب السودان وشعبه في كافة الظروف".

وأضاف إن جمهورية السودان الشقيقة من أوائل الدول التي تلقت المساعدات التي أرسلتها دولة الإمارات في إطار جهودها لمكافحة كوفيد-19، وبلغت في مجملها 100 طن حتى اليوم.

وأشار سعادة السفير إلى أن دولة الإمارات قدمت في ظل انتشار أزمة كوفيد-19 نحو 1800 طن من المساعدات الطبية، إلى نحو 135 دولة، لدعم أكثر من 1.8 مليون من العاملين بمجال الرعاية الطبية في التصدي لانتشار الفيروس.

من جانبه قدم وزير الصحة السوداني الشكر والتقدير لدولة الإمارات على دعمها المستمر للسودان، مؤكدا امتنان الشعب السوداني لحكومة وشعب الإمارات على الدعم المتواصل للسودان ولا سيما في المجال الطبي.

وقال " أرسلت دولة الإمارات منذ فبراير الماضي العديد من شحنات اللقاح المضاد لجائحة كوفيد-19 إلى السودان، مما يؤكد حرصها واهتمامها بدعم جهود السودان في احتواء الجائحة".