شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: الجائحة لم تنته بعد وألمانيا ما زالت معرضة للخطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - (رويترز)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء: إن مستويات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد مشجعة لكن حالات الإصابة بسلالة دلتا سريعة الانتشار ترتفع، ويتعين على البلاد التحلي بالحكمة حتى لا تغامر بخسارة ما حققته. وقالت لنواب البرلمان: «الجائحة لم تنته بعد».

وأضافت أن ألمانيا ستكون قادرة على توفير اللقاح المضاد لكوفيد-19 للجميع بحلول 21 سبتمبر/أيلول إذا وصلت شحنات اللقاحات المطلوبة.