شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق مبدئي بين قناة السويس وممثل «إيفر جيفن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مصر: (رويترز)

قال ممثل لملاك السفينة العملاقة «إيفر جيفن» التي عطلت الحركة في قناة السويس في مارس/آذار الماضي، ولشركات التأمين المؤمنة عليها، الأربعاء، إنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ في نزاع على التعويضات مع هيئة القناة.

وقال فاز بير محمد من شركة «ستان مارين» للاستشارات القانونية والبحرية في بيان، إن العمل جار لإتمام اتفاق تسوية موقّع في أقرب وقت ممكن، وإن ترتيبات الإفراج عن الناقلة، التي سدت قناة السويس في مارس/آذار، ستتم بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

وترسو سفينة الحاويات «إيفر جيفن» في بحيرة في منتصف قناة السويس منذ تحريرها في 29 مارس/آذار. وكانت السفينة جنحت بالعرض في الممر المائي لمدة ستة أيام، وعطلت حركة مئات السفن، وحركة التجارة العالمية.

وطالبت هيئة القناة بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود تعويم السفينة وما لحق بسمعة القناة من ضرر، إضافة إلى العائدات المفقودة، وذلك قبل أن تخفض المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار. ورفضت شركة «شوي كيسن» اليابانية المالكة للسفينة، وشركات التأمين، مبلغ التعويض المطلوب واحتجاز السفينة بموجب قرار قضائي مصري.

والأحد، قال خالد أبوبكر محامي هيئة قناة السويس في جلسة محكمة تنظر احتجاز السفينة، إن الشركة المالكة قدمت عرض تعويض جديداً، وإن المفاوضات جارية.