«شؤون الوطني» تنظم لقاء تفاعلياً عن «مراحل العملية الانتخابية»

أبو ظبي:”الخليج 365”

ضمن مبادراتها لنشر ثقافة المشاركة السياسية بين الشباب، نظمت وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، وبالتعاون من المؤسسة الاتحادية للشباب لقاء تفاعلياً في مركز الشباب بدبي عن «مراحل العملية الانتخابية»، التي تأتي ضمن مبادرة «رحلة العملية الانتخابية» الرقمية الهادفة إلى نشر ثقافة المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي السياسي بين الشباب.

وجرى خلال اللقاء إطلاع الشباب على جميع المراحل المتدرجة التي تمر بها العملية الانتخابية، بدءاً من الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية، واختصاصاتها ومهامها في وضع الإطار العام، والإشراف على سير الانتخابات، مروراً بآليات إعلان أسماء الهيئات، والجدول الزمني، الذي يتضمن جميع المراحل، وفق التواريخ المحددة لكل منها، وبما يتناسب مع متطلباتها وصولاً إلى الإنجازات التي حققتها.

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل الوزارة «إن تعزيز وعي الشباب في العملية الانتخابية والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم من أولوياتنا الرئيسية التي تتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة. ونحن سعداء بالعمل مع المؤسسة على هذه المبادرة المبتكرة الهادفة إلى تحسين وعي الشباب وقادة المستقبل السياسي. كما أننا نتطلع إلى العمل على إيجاد قنوات للتواصل المباشر والمستمر مع هذه الفئة الأكبر في مجتمعنا، للاستفادة من تصوراتهم ومقترحاتهم التي تشكل إضافة نوعية لجهودنا وتطوير نموذج عملنا، لاسيما في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية على نطاق أوسع، للمساهمة في بناء تجربة برلمانية قوامها المشاركة الفاعلة، والإسهام في صناعة مستقبل مشرق لدولتنا».

فيما قال سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة «يستند نموذجنا في العمل مع الشباب إلى إعداد وتأهيل جيل من القيادات الشابة في جميع قطاعات العمل الوطني، بما فيها العمل البرلماني باعتباره ركيزة أساسية للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع جوانبها بما يتماشى وتطلعات قيادتنا الرشيدة في صناعة مستقبل مشرق تكون فيه دولتنا الأولى عالمياً على جميع المؤشرات».

وتطرق اللقاء إلى تشكيل اللجان التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، وفتح باب الترشح، وما يتبعها من إجراءات تتعلق بالترشح، والإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، وتناولت معلومات عن حملات الترشح وما يرتبط بها من إجراءات، ومعلومات عن التصويت خارج الدولة والتصويت المبكر ويوم الانتخاب الرئيسي، وما يتبعها من إعلان لنتائج الفرز الأولية ولتختتم باعتماد القائمة النهائية للفائزين في حال عدم وجود انتخابات تكميلية.