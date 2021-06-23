شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل المخرج أحمد المهدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحل المخرج المصري أحمد المهدي، الأربعاء، بعد صراع مع المرض، وسيطرت حالة من الصدمة والحزن على الوسط الفني العربي، خاصة وأن الراحل قدم العديد من أعمال «الفيديو كليب» لعدد كبير من النجوم العرب.

وعبر عدد من النجوم عن حزنهم عبر صفحاتهم بمختلف مواقع التواصل، ومن بينهم المطرب حسين الجسمي الذي نشر صورة المهدي عبر حسابه على «إنستجرام» معلقاً عليها «إنا لله وإنا إليه راجعون... وداعاً شريك النجاح.. أحمد المهدي». فيما كتب الفنان محمد هنيدي عبر تغريدة على «تويتر»: «البقاء لله في المخرج الكبير أحمد المهدي، إنسان محترم ومخرج مبدع وموهوب، وصديق عزيز».

ونشر الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر صورة حديثة جمعته بالراحل عبر «فيسبوك» معلقاً عليها: «البقاء لله في المخرج المحترم أحمد المهدي برجاء قراءة الفاتحة لروحه».

المهدي من مواليد القاهرة، بدأ مشواره الفني عام 1997، وشارك كمخرج في العديد من الأعمال والأغاني المصورة، وقدم أول تجربة في الإخراج السينمائي من خلال فيلم «بحر النجوم» بطولة هيفاء وهبي ووائل كفوري وكارول سماحة إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة، إضافة إلى تقديمه للعديد من الكليبات الغنائية لعدد من النجوم من بينهم حسين الجسمي، وأنغام.