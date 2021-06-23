شكرا لقرائتكم خبر عن رالباليني أول حكم من خارج أوروبا يثني ركبته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أصبح الحكم الأرجنتيني فيرناندو أندريس راباليني أول حكم من خارج أوروبا يثني الركبة قبل صافرة البداية دعماً لمكافحة العنصرية في الملاعب، وذلك قبل مباراة اسكتلندا وكرواتيا بمدينة جلاسكو ضمن منافسات «يورو 2020».

راباليني كان الوحيد في الملعب الذي فعل ذلك؛ إذ إمتنع لاعبو كرواتيا واسكتلندا من ثني الركبة، لذا سارع الحكم صاحب الـ43 عاماً للنهوض سريعاً. وولد راباليني في حي لابالاتا بالعاصمة ريو دي جانيرو ومرخص من«فيفا» منذ 2014 وكانت أول مباراة دولية له تشيلي - السلفادور في يونيو 2015.

مشاركة رابالينا في «يورو 2020» تأتي ضمن برنامج تبادل للحكام بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والكونميبول ( اتحاد دول أمريكا الجنوبية ) وسيقود في المقابل الحكم الإسباني جيل مانزانو مباريات في بطولة كوبا أمريكا.