بالصور.. "الفريق ربيع" يفتتح سفارة المعرفة بقناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

افتتح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية "سفارة المعرفة" بهيئة قناة السويس، بحضور عدد من قيادات الهيئة ومكتبة الإسكندرية بمقر المكتبة الرئيسية للهيئة.

يأتي ذلك نتاجًا للتعاون المُثمر بين هيئة قناة السويس ومكتبة الإسكندرية في إطار اهتمام هيئة قناة السويس بزيادة الوعي الثقافي وتنمية مهارات العاملين بها.

وتعد سفارة المعرفة الجديدة هي الأولى من نوعها خارج نطاق الجامعات، والسفارة الـ 23 التي تنشئها مكتبة الإسكندرية.

بدأت الزيارة بإزاحة الستار عن سفارة المعرفة بهيئة قناة السويس، وتفقد القاعات المُلحقة ومشاهدة فيلم قصير عن سفارات المعرفة وأهميتها، والتواصل مع ممثلي سفارات المعرفة بالجامعات المصرية ممن قدموا التهنئة والإشادة بمثل هذا التعاون المُثمرالهادف لإثراء المعرفة.

عقب ذلك اصطحب الفريق أسامة ربيع الدكتور مصطفى الفقي والحضور في جولة بحرية بقناة السويس الجديدة، تلاها التوجه لمبنى المارينا الجديد شرق القناة، وعقدت ندوة تثقيفية تحت عنوان "مكانة مصر بين الإقليمية والدولية" حضرها عدد من قيادات الهيئة والعاملين بها وممثلين عن إدارات الهيئة المختلفة.



وقال الفريق ربيع إن افتتاح "سفارة المعرفة بقناة السويس" يعد تكليلًا لمسيرة التعاون المشترك التي بدأت بمشروع ترميم مخطوطات هيئة قناة السويس والذي يهدف لترميم 1852 مخطوطة تاريخية.

وتتكون سفارة المعرفة بهيئة قناة السويس من قاعتين، إحداهما تضم أجهزة حاسب آلي مرتبطة بنظام آلي مباشرة بمكتبة الإسكندرية، يستطيع العاملون بالهيئة قراءة الكتب والرسائل العلمية والدوريات والمجلات المتاحة في مكتبة الإسكندرية ولكن بصورة رقمية من خلال مستودع الأصول الرقمية الخاص بالمكتبة.

فيما تتسع القاعة الأخرى لـ 32 فردًا لتنظيم الندوات وورش العمل وإلقاء الضوء على الأحداث والفعاليات المحلية والدولية.

وفي ختام الزيارة، قدّم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى الدكتور مصطفى الفقي على مجهوداته الدبلوماسية ودوره في نشر الثقافة والتوعية، وفي المقابل قدم الدكتور مصطفى الفقي درع مكتبة الإسكندرية للفريق أسامة ربيع.