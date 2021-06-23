"المسطحات": مصادرة 38 ألف طن و3384 عبوة أسمدة مبيدات زراعية فاسدة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 4 مصانع، بدون ترخيص -مرخص، بمضبوطات بلغت 38,459 طن و3384 عبوة أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومنتهية الصلاحية ومصنعة من مواد مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي، بنطاق مديرية أمن المنوفية.

وفي مجال حماية البيئة، تم ضبط 2 مصنع ومخزن "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن المنوفية، بمضبوطات بلغت (15 طن كرتون – 10000 عبوة أدوية بلاستيكية وزجاجية مجهولة المصدر)، بالمخالفة لقانون الغش التجاري والتدليس، بنطاق مديرية أمن المنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.