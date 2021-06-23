بالتعاون مع الجهات المعنية.. "الطيران المدني" تكشف عن إجراءاتها لمكافحة "كورونا" خلال مراحل السفر المختلفة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت وزارة الطيران المدني، في بيان لها اليوم الأربعاء، استمرار الإجراءات الاحترازية بصورة كبيرة داخل صالات السفر والوصول بالمطارات المصرية، وكذلك على الطائرات؛ لمكافحة فيروس كورونا.

واتخذت شركة "مصر للطيران" بعض الإجراءات بالتعاون مع كل الجهات المعنية خلال مراحل السفر المختلفة، وفقًا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية ومنظمة الصحة العالمية؛ للوقاية والحد من فيروس كورونا، من بداية المغادرة حتى محطة الوصول.

وقالت شركة "مصر للطيران" إن مراحل الإجراءات تبدأ عند الدخول إلى المطار؛ إذ يلتزم المسافرون بالتعليمات الوقائية والإجراءات المطلوبة من كل دولة قبل السفر إليها، ومراجعتها مع الجهات المختلفة؛ لضمان السفر على الرحلة، ومنها تقديم نتيجة اختبار pcr (قبل موعد السفر بـ٤٨ ساعة أو 72 ساعة أو 96 ساعة، حسب كل رحلة وطلب كل دولة)، ويجب على جميع الركاب القادمين إلى مصر (الأجانب والمصريين) تقديم نتيجة اختبار pcr سلبي قبل وصول الرحلة بـ72 ساعة (قبل موعد المغادرة لآخر رحلة مباشرة إلى مصر)، متضمنًا code QR، يفضل شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية.

وتابعت الشركة: يتم بدء الرحلة وإنهاء الإجراءات قبل موعد إقلاع الرحلة بـ4 ساعات ونصف الساعة للرحلات الدولية، وساعتين ونصف الساعة للرحلات الداخلية، لإنهاء الإجراءات في مرونة ويُسر وبما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بلبس كمامات الوجه، أثناء دخول المطار وفي الطائرة وحتى مغادرة مطار بلد الوصول، وسيُمنع من السفر مَن لا يلتزم بلبس الكمامة كإجراء وقائي، ويتم قياس درجة حرارة المسافرين، ومن تزيد درجة حرارته على الطبيعية لا يسمح له بالدخول، ويجب الالتزام بالإفصاح الطبي عن الحالة الصحية والإبلاغ في حالة وجود أي أعراض للمرض، واقتصار الدخول إلى المطار على المسافرين فقط، ويستثنى من ذلك المرافقون لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ونوهت الشركة بأنه يتم السماح بمسافة آمنة بين المسافرين ومقدمي خدمة إصدار بطاقة الصعود للطائرة وتسليم الأمتعة.. وغيرها، والحفاظ على مسافة تباعد بين المسافرين في مناطق التجمعات من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية، أثناء إنهاء إجراءات السفر وفي حافلات المهبط وعند صعود الطائرة، وتوفير المعقمات في جميع أرجاء المطارات، ويتم تطهير جميع المطارات بشكل مستمر كل 3 ساعات، ويتم تطهير عربات نقل الحقائب بشكل مستمر بعد كل استخدام، ويسمح للمسافرين بحمل المطهرات الكحولية ومعقمات الأيدي في ما لا يزيد على ١٠٠ مللي أو ما يعادلها لعبوة السوائل أو الجِل للمسافر.

واستطردت "مصر للطيران": عند منطقة الجوازات، يطلب من المسافرين فتح جوازات سفرهم على الصفحة التي فيها صورهم ثم فتح صفحة التأشيرة وخلع الكمامة للتحقق من هويتهم، يليها مسح بطاقات صعود الطائرة بأنفسهم، وتنظيم حركة الركاب، مع الحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر في مناطق الانتظار وحافلات النقل وعند صعود الطائرة وجسور الركاب، ويفضل فقط حمل حقائب اللاب توب ومتعلقات الرضع على متن الطائرة؛ لتجنب الازدحام في المحطة وأماكن التخزين على الطائرة، وعلى متن الطائرة وفقًا للمتطلبات الإرشادية وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، باستخدام فلاتر HEPA (هواء الجسيمات عالية الكفاءة)، تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران، والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى ٩٩٪ من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، وتوفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، وقفزات، وكمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، وتخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم.

ولفتت الشركة إلى أن جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة ومعدة بطريقة آمنة وخاضعة لكل معايير السلامة والجودة ، ويتم تطهير وتعقيم جميع الطائرات المستخدمة في الحركة الجوية بعد كل رحلة (الأسطح، الأرضيات، المقاعد، النوافذ، الشاشات، دورات المياة، فلاتر التكييف)، والحفاظ على مسافة آمنة بين المسافرين والعاملين وأفراد الأطقم الجوية.

وأشارت الشركة إلى أنه يتم تخصيص إحدى دورات المياه لاستخدام أفراد الطاقم الجوي، ويتم منع توزيع كل المطبوعات والمجلات والجرائد على متن الطائرة، ويتم تنظيم صعود الركاب للطائرة؛ للحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين وعند صعود الطائرة لتجنب الاصطفاف المتقارب.

وتابعت شركة "مصر للطيران": عند الوصول، يتم الالتزام بالنزول التدريجي للركاب، ويمر المسافرون بأجهزة فحص حرارية ويكتبون إقرارات صحية أو نماذج طبية قد تُطلب منهم قبل الهبوط، وتعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة، والوقوف على الملصقات الإرشادية في منطقة استلام الأمتعة، وتوفير مكان للعزل الصحي للحالات المشتبه بإصاباتها، والالتزام بالتخلص من الكمامات والقفازات في سلة المهملات المتوفرة بالمطار عند الخروج من الصالات، ومراعاة وضع عربات الحقائب في المكان المخصص لها للتطهير.