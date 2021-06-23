خالد صديق: 40% من مساحة مدن مصر غير مخططة وتطويرها يتكلف 318 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن تكلفة تطوير المناطق غير المخططة على مستوى الجمهورية تبلغ نحو 318 مليار جنيه.

وأضاف صديق، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، أن مصر يوجد بها 227 مدينة -بخلاف القرى- على مستوى المحافظات بمساحة 417 ألف فدان بينهم من 152 لـ 160 ألف فدان غير مخططة بنسبة 40% من إجمالي مساحة المدن المصرية غير مخططة.

وأشار مدير صندوق تطوير العشوائيات، إلى أن هذه المناطق ظهرت في غفلة دون تخطيط أو اشتراطات أو تراخيص، وتعد بمثابة نمو عشوائي، لافتا إلى أنها مناطق آمنة ولكنها غير مخططة وينقصها شبكات طرق وإنارة وصرف صحي ومناطق خدمات وغيرها.

وتابع: "لا يمكن هدم هذه المناطق لأنها تمثل نحو 22 مليون مواطن ومن المستحيل نقل هذا العدد، والحل يكمن في العمل على تحسين جودة حياة المواطنين داخل هذه المناطق وتطويرها وتزويدها بالخدمات اللازمة وتحسين جودة الطرق والصرف وفتح محاور جديدة تسهل الانتقال منها وإليها.

واختتم المهندس خالد صديق: تكلفة تطوير هذه المناطق 318 مليار جنيه يتم تنفيذها وفق خطة زمنية حتى 2030 ويجرى في الوقت الحالي العمل على تنفيذها على أرض الواقع.