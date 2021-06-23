المالية توضح تفاصيل قواعد صرف العلاوة والحافز الإضافي أول يوليو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

نشرت وزارة المالية على صفحتها على فيسبوك إنفوجرافات عن أبرز التفاصيل المتعلقة بقواعد صرف العلاوة السنوية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد إعلانها أمس إصدار قرار وزاري من الدكتور محمد معيط وزير المالية بهذه القواعد.

وتضمنت هذه القواعد ما يتعلق بصرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وصرف العلاوة الخاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، وأيضا صرف الزيادة بالحافز الإضافي الشهري بفئات مالية مقطوعة حسب الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى قواعد الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش.

وينشر الخليج 365 الإنفوجرافات التي أصدرتها وزارة المالية بشأن هذه القواعد، بحسب صفحتها على فيسبوك.