الارشيف / اخبار العالم

باقري: لقاح “ميلاد” المضاد لكورونا سيعتمد قريباً

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

اللواء محمد باقري

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية اللواء محمد باقري، أن لقاح “ميلاد” المضاد لكورونا والمنتج من قبل وزارة الدفاع الإيرانية سيتم اعتماده للاستخدام العام قريباً.

وقال باقري في تصريح اليوم الأربعاء: إن القوات المسلحة حققت نجاحات باهرة في مجال الأبحاث المختبرية وصنع مختلف الأدوية واللقاح المضاد لكورونا وسائر مجالات الوقاية والعلاج، مضيفاً أن لقاح “ميلاد” المنتج من قبل وزارة الدفاع يعد ضمن اللقاحات الناجحة في البلاد وسيتم اعتماده قريبا للاستخدام العام على مستوى البلاد، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا