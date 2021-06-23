باقري: لقاح “ميلاد” المضاد لكورونا سيعتمد قريباً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية اللواء محمد باقري، أن لقاح “ميلاد” المضاد لكورونا والمنتج من قبل وزارة الدفاع الإيرانية سيتم اعتماده للاستخدام العام قريباً.

وقال باقري في تصريح اليوم الأربعاء: إن القوات المسلحة حققت نجاحات باهرة في مجال الأبحاث المختبرية وصنع مختلف الأدوية واللقاح المضاد لكورونا وسائر مجالات الوقاية والعلاج، مضيفاً أن لقاح “ميلاد” المنتج من قبل وزارة الدفاع يعد ضمن اللقاحات الناجحة في البلاد وسيتم اعتماده قريبا للاستخدام العام على مستوى البلاد، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.