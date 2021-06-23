بالفيديو: تدشين “ميدان الصحافة” أمام برج الجوهرة في غزة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 23 - يونيو - 2021 1:15 مساءً

في لفتة تكريمية لصحفيي الكلمة والصورة، شهد قطاع غزة اليوم الأربعاء، تدشين “ميدان الصحافة” أمام برج الجوهرة، الذي دمره القصف الإسرائيلي في ايار الماضي، وشارك عدد من الصحفيين الفلسطينيين في تدشين الميدان، الذين أكدوا أن المعركة الإعلامية لم تكن أقل ضراوة من المعركة العسكرية إبان التصعيد الأخير.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قصف فجر 11 ايار الماضي، في إطار التصعيد الأخير الذي اندلع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل واستمر 11 يوما، برج الجوهرة المشغول في معظمه من مؤسسات إعلامية، في مدينة غزة ودمره بشكل كامل، وذلك بحسب “وكالة أنباء شهاب”.